16:53 | КОНЬКИ

Юракова - вторая на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира в Казахстане

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Россиянка Анна Юракова показала второй результат на дистанции 3000 метров на этапе Кубка мира в Казахстане. Победу одержала представительница Чехии Мартина Сабликова, тройку призеров замкнула японка Михо Такаги.

Другая представительница России – Наталья Воронина – стала 11-й.

Астана (Казахстан)

Кубок мира

Женщины

Стайерский бег

3000 м

1. Сабликова (Чехия) – 4.02,90

2. ЮРАКОВА (Россия) – 4.03,84

3. М. Такаги (Япония) – 4.05,68

4. Блонден (Канада) – 4.05,94

5. де Йонг (Голландия) – 4.06,14

6. Пехштайн (Германия) – 4.06,50...

11. ВОРОНИНА (Россия) – 4.08,43

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skating/worldcup/2016-2017/events/1831_201_1/

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