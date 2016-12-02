Юракова - вторая на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира в Казахстане

Россиянка Анна Юракова показала второй результат на дистанции 3000 метров на этапе Кубка мира в Казахстане. Победу одержала представительница Чехии Мартина Сабликова, тройку призеров замкнула японка Михо Такаги.
Другая представительница России – Наталья Воронина – стала 11-й.
Астана (Казахстан)
Кубок мира
Женщины
Стайерский бег
3000 м
1. Сабликова (Чехия) – 4.02,90
2. ЮРАКОВА (Россия) – 4.03,84
3. М. Такаги (Япония) – 4.05,68
4. Блонден (Канада) – 4.05,94
5. де Йонг (Голландия) – 4.06,14
6. Пехштайн (Германия) – 4.06,50...
11. ВОРОНИНА (Россия) – 4.08,43
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/worldcup/2016-2017/events/1831_201_1/