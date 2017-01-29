Юракова - третья на дистанции 3000 м в Берлине

Россиянка Анна Юракова заняла третье место на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира в Берлине. Выиграла забег Ирен Вюст, а второй стала Мартина Сабликова, лидер стайерского зачета сезона-2016/17. Юракова занимает в зачете стайеров второе место.

Берлин (Германия)

Кубок мира

Женщины

3000 м

1. Вюст (Голландия) - 4.01,77

2. Сабликова (Чехия) - 4.02,38

3. ЮРАКОВА (Россия) - 4.04,64

4. Йолинг (Голландия) - 4.05,56

5. де Йонг (Голландия) - 4.06,20

6. ГРАФ (Россия) - 4.06,68...

15. ВОРОНИНА (Россия) - 4.09,81