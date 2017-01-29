Юракова - третья на дистанции 3000 м в Берлине

Россиянка Анна Юракова заняла третье место на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира в Берлине. Выиграла забег Ирен Вюст, а второй стала Мартина Сабликова, лидер стайерского зачета сезона-2016/17. Юракова занимает в зачете стайеров второе место.
Берлин (Германия)
Кубок мира
Женщины
3000 м
1. Вюст (Голландия) - 4.01,77
2. Сабликова (Чехия) - 4.02,38
3. ЮРАКОВА (Россия) - 4.04,64
4. Йолинг (Голландия) - 4.05,56
5. де Йонг (Голландия) - 4.06,20
6. ГРАФ (Россия) - 4.06,68...
15. ВОРОНИНА (Россия) - 4.09,81
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/ratings/2016-2017/201_0/