Вюст завоевала золото чемпионата мира в забеге на 3000 метров, Граф - 7-я

Представительница Голландии Ирен Вюст стала победительницей в забеге на 3000 метров на чемпионате мира в Канныне. Россиянка Ольга Граф показала седьмой результат. Этот турнир – первый старт на олимпийском катке Пхенчхана-2018. Игры в Корее будут открыты ровно через год.
Каннын (Корея)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Женщины
3000 м
1. Вюст (Голландия) – 3.59,05
2. Сабликова (Чехия) – 3.59,65
3. Де Йонг (Голландия) – 4.01,99
4. Блонден (Канада) – 4.02,45
5. Неута (Голландия) – 4.02,56
6. Ким Бо Рым (Корея) – 4.03,85
7. ГРАФ (Россия) – 4.04,45...
10. ВОРОНИНА (Россия) – 4.05,00
11. ЮРАКОВА (Россия) – 4.05,12
spkostak
Ребята, вам случайно не требуется редактор спортивных новостей или журналист, пишущий про коньки? Очень обидно за освещение этого вида спорта. Начался чемпионат мира на отдельных дистанциях, а у вас он почему-то называется этапом кубка мира. Это все равно что про мундиаль написать, как про первенство водокачки))) А на счет работы я серьезно, писал про коньки на Евроспорте, сейчас работаю редактором одного серьезного регионального сайта.
12:36