Вюст завоевала золото чемпионата мира в забеге на 3000 метров, Граф - 7-я

Представительница Голландии Ирен Вюст стала победительницей в забеге на 3000 метров на чемпионате мира в Канныне. Россиянка Ольга Граф показала седьмой результат. Этот турнир – первый старт на олимпийском катке Пхенчхана-2018. Игры в Корее будут открыты ровно через год.

Каннын (Корея)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины

3000 м

1. Вюст (Голландия) – 3.59,05

2. Сабликова (Чехия) – 3.59,65

3. Де Йонг (Голландия) – 4.01,99

4. Блонден (Канада) – 4.02,45

5. Неута (Голландия) – 4.02,56

6. Ким Бо Рым (Корея) – 4.03,85

7. ГРАФ (Россия) – 4.04,45...

10. ВОРОНИНА (Россия) – 4.05,00

11. ЮРАКОВА (Россия) – 4.05,12