12:27 | КОНЬКИ

Вюст завоевала золото чемпионата мира в забеге на 3000 метров, Граф - 7-я

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Представительница Голландии Ирен Вюст стала победительницей в забеге на 3000 метров на чемпионате мира в Канныне. Россиянка Ольга Граф показала седьмой результат. Этот турнир – первый старт на олимпийском катке Пхенчхана-2018. Игры в Корее будут открыты ровно через год.

Каннын (Корея)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины

3000 м

1. Вюст (Голландия) – 3.59,05

2. Сабликова (Чехия) – 3.59,65

3. Де Йонг (Голландия) – 4.01,99

4. Блонден (Канада) – 4.02,45

5. Неута (Голландия) – 4.02,56

6. Ким Бо Рым (Корея) – 4.03,85

7. ГРАФ (Россия) – 4.04,45...

10. ВОРОНИНА (Россия) – 4.05,00

11. ЮРАКОВА (Россия) – 4.05,12

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skating/single/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spkostak

Ребята, вам случайно не требуется редактор спортивных новостей или журналист, пишущий про коньки? Очень обидно за освещение этого вида спорта. Начался чемпионат мира на отдельных дистанциях, а у вас он почему-то называется этапом кубка мира. Это все равно что про мундиаль написать, как про первенство водокачки))) А на счет работы я серьезно, писал про коньки на Евроспорте, сейчас работаю редактором одного серьезного регионального сайта.

12:36

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