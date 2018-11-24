Вюст выиграла на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Томакомае, Лаленкова - девятая

Голландская конькобежка Ирен Вюст победила на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в японском Томакомае с результатом 1.58,72. Россиянка Евгения Лаленкова показала девятое время – 2.01,432.

Томакомай (Япония)

Кубок мира

Женщины

1 500 м

1. Ирен Вюст (Голландия) – 1.58,72

2. Михо Такаги (Япония) – 1.59,282

3. Бриттани Боу (США) – 1.59,828

4. Антуанетта де Йонг (Голландия) – 1.59,951

5. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 2.00,010

6. Лотта ван Бек (Голландия) – 2.00,071…

9. Евгения Лаленкова (Россия) – 2.01.432