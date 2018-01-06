Воронина – третья на чемпионате Европы на дистанции 3000 метров

Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы на дистанции 3000 метров в Коломне. Она показала время 4 минуты 07,62 секунды.

Первой стала голландка Эсме Виссер, второй – ее соотечественница Карлейн Ахтеректе.

Коломна (Россия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Женщины

Стайерский бег

3 000 м

1. Виссер (Голландия) – 4.05,31

2. Ахтеректе (Голландия) – 4.06,81

3. ВОРОНИНА (Россия) – 4.07,62

4. Лоллобриджида (Италия) – 4.08,77

5. ЮРАКОВА (Россия) – 4.09,33

6. ГРАФ (Россия) – 4.11,28