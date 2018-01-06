Воронина – третья на чемпионате Европы на дистанции 3000 метров

Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы на дистанции 3000 метров в Коломне. Она показала время 4 минуты 07,62 секунды.
Первой стала голландка Эсме Виссер, второй – ее соотечественница Карлейн Ахтеректе.
Коломна (Россия)
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Женщины
Стайерский бег
3 000 м
1. Виссер (Голландия) – 4.05,31
2. Ахтеректе (Голландия) – 4.06,81
3. ВОРОНИНА (Россия) – 4.07,62
4. Лоллобриджида (Италия) – 4.08,77
5. ЮРАКОВА (Россия) – 4.09,33
6. ГРАФ (Россия) – 4.11,28