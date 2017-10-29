13:47 | КОНЬКИ

Воронина и Румянцев гарантировал себе участие в первых этапах Кубка мира


Россиянка Наталья Воронина стала победительницей соревнований памяти Бориса Шавырина на дистанции 5000 м и отобралась на стартовые этапы Кубка мира на этой дистанции.

Воронина преодолела дистанцию за 7 минут и 03,26 секунды. Второе место заняла Анна Юракова (7.05,38), третье - Елена Сохрякова (7.18,44). Ранее Воронина завоевала право выступать на первых этапах Кубка мира на дистанции 3000 метров.

Россиянин Александр Румянцев гарантировал себе участие в первых этапах Кубка мира на дистанции 10 000 метров. Румянцев показал результат 13 минут 26,10 секунды, вторым стал Руслан Захаров (13.30,45), замкнул тройку Евгений Серяев (13.36,91).

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