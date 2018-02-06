10:02 | КОНЬКИ

В СКР заявили, что будущее тренера российских конькобежцев Полтавца определится в конце сезона


Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов подчеркнул, что вопрос продолжения работы Константина Полтавца на посту главного тренера сборной по конькобежному спорту решится по завершении текущего сезона, сообщает ТАСС. Ранее в СМИ появилась информация о том, что специалист покинет занимаемую должность по истечении срока контракта.

Полтавец возглавляет команду с 2010 года. Специалист не был приглашен Международным олимпийским комитетом (МОК) на Игры-2018 в Пхенчхане, где выступят трое российских конькобежцев – Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Ангелина Голикова.

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http://tass.ru/sport/4932890

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