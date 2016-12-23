В Королевском союзе конькобежного спорта Нидерландов довольны решением переноса финала Кубка мира из Челябинска

Спортивный директор Королевского союза конькобежного спорта Нидерландов Ари Коопс выразил удовлетворение решением Международного союза конькобежцев (ISU) отменить проведение в Челябинске финала Кубка мира. Новое место проведения соревнования пока не определено.

– Я очень доволен эти решением. Мудро устранить все сомнения на такой ранней стадии, – приводит Telepsport слова Коопса.

В четверг исполком IBU провел экстренное заседание для изучения выводов специальной комиссии. Она начала работу после передачи союзу от ВАДА документов по 31 российскому биатлонисту, которые при подготовке второй части доклада независимого следователя Ричарда Макларена попали под подозрение в связи с нарушением антидопинговых правил с 2011 по 2015 год.

По итогам исполкома были приняты дисциплинарные меры против двух российских биатлонистов, открыто расследование в отношении остальных 29 россиян, а также объявлено о переносе этапа Кубка мира из Тюмени. Кроме того, сегодня Челябинск был лишен права проведения заключительного этапа Кубка мира по конькобежному спорту.