В ISU сожалеют, что Челябинск был лишен финала Кубка мира

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дайкема сожалеет, что организация должна была принять решение о лишении Челябинска права на проведение финала Кубка мира по конькобежному спорту.

ISU при этом следовал рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), который в начале декабря продлил санкции в отношении России по поводу проведения в стране международных спортивных соревнований.

Заключительный этап Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10 - 12 марта. Напомним, что санкции введены после доклада Ричарда Макларена об употреблении допинга российскими спортсменами.

- Это решение далось нам непросто. Челябинск - город, переполненный энтузиазмом, если говорить о конькобежном спорте, - приводит Nos слова Дайкемы. - Молодежь увлечена им. Мы сожалеем, что соревнования не смогут пройти там. Самое сложное в этой ситуации заключается в том, что нам было необходимо сделать это. Существует много городов, которые могут принять соревнования. Мы должны рассмотреть только те места, которые успеют провести финал Кубка мира в назначенный срок.

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