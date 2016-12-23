10:23 | КОНЬКИ

В ISU сожалеют, что Челябинск был лишен финала Кубка мира

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Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дайкема сожалеет, что организация должна была принять решение о лишении Челябинска права на проведение финала Кубка мира по конькобежному спорту.

ISU при этом следовал рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), который в начале декабря продлил санкции в отношении России по поводу проведения в стране международных спортивных соревнований.

 
Финал Кубка мира перенесен из Челябинска.Биатлон и коньки сдали, что дальше?

Заключительный этап Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10 - 12 марта. Напомним, что санкции введены после доклада Ричарда Макларена об употреблении допинга российскими спортсменами.

- Это решение далось нам непросто. Челябинск - город, переполненный энтузиазмом, если говорить о конькобежном спорте, - приводит Nos слова Дайкемы. - Молодежь увлечена им. Мы сожалеем, что соревнования не смогут пройти там. Самое сложное в этой ситуации заключается в том, что нам было необходимо сделать это. Существует много городов, которые могут принять соревнования. Мы должны рассмотреть только те места, которые успеют провести финал Кубка мира в назначенный срок.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Vlаdimir

"ДОЛЖНЫ"???? Почему? Каковы причины?

12:11

tryam

балабол этот жук

11:03

dv2205

крокодиловы слезы - так было и будет всегда - нагадят -поймают и только тогда извинятся втихую == лицемерие ужасное

10:53

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