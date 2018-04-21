Тренер сборной Канады по конькам уволен из-за секс-скандала

Федерация конькобежного спорта Канады приняла решение уволить главного тренера по длинным дистанциям Майкла Кроу из-за секс-скандала, сообщает The Canadian Press. Кроу подозревается в интимных отношениях со спортсменками в период работы на посту главного тренера сборной США.

– После изучения доклада по расследованию мы решили прекратить сотрудничество с Кроу, – говорится в заявлении Федерации конькобежного спорта Канады. – С учетом конфиденциальных обязательств мы не будет сообщать другую информацию по этому делу.

64-летний тренер работал с американками два раза – с 1983 по 1991 год и с 1999 по 2006. В сборную Канады он пришел в 2007-м году.