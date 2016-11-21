Тренер: "Кулижникову и Мурашову нет оправданий"

Российским конькобежцам Павлу Кулижникову и Руслану Мурашову, задержанным полицией японского Нагано за нахождение в нетрезвом виде, нет оправдания. Такое мнение высказал личный тренер Кулижникова Дмитрий Дорофеев. Ранее стало известно, что Кулижников в нетрезвом виде был задержан полицией в прошлую среду. Также в нарушении режима был замечен и Мурашов.

- Будем разбираться все вместе - по приезде предстоит объяснение ситуации, - цитирует ТАСС Дорофеева. - Был разговор со спортсменами: думаю, что они понимают, но насколько, не знаю, так как в мозг к ним я не могу влезть. Да, они поступили неправильно, но это жизнь; оправданий нет, но были у них в голове какие-то причины. Пока они не дали объяснений в СКР, комментировать больше ничего не могу, но выводы будем делать, жизнь покажет.

