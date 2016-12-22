Тренер голландских конькобежцев опасается подмены допинг-проб в Челябинске

Тренер сборной Голландии Як Ори заявил, что опасается возможной подмены допинг-проб во время финала Кубка мира по конькобежному спорту, который должен пройти в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года. По словам наставника Свена Крамера, россияне способны производить незаконные манипуляции с анализами любых спортсменов. Такой вывод он сделал на основе доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.
– То, что русские делают с анализами своих спортсменов, они могут сделать и с пробами других спортсменов, – приводит telesport.nl слова Ори.
shpasic
они же сказали, что баночки уже другие?
09:50
serg5555
А вообще кому не нравится может не приезжать. Именно такой должна быть позиция международных спортивных организаций. Мы устраиваем турнир, если какая то сборная не хочет приезжать- пусть не приезжает, её дело. А в случае призывов к байкотам будем сами их отстранять. Вот так нужно себя вести.
08:39
serg5555
Заговор растет. Все новые и новые шизофреники пополняют ряды заговора.
08:36
PallMall
Да у них там у всех крышняк срубило по полной.
06:15
spetrov
Точно также и вы можете сделать с допинг-пробами своих спортсменов. О каких русских в Челябинске вы говорите, если РУСАДА нет.
06:04