05:41 | КОНЬКИ

Тренер голландских конькобежцев опасается подмены допинг-проб в Челябинске

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Тренер сборной Голландии Як Ори заявил, что опасается возможной подмены допинг-проб во время финала Кубка мира по конькобежному спорту, который должен пройти в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года. По словам наставника Свена Крамера, россияне способны производить незаконные манипуляции с анализами любых спортсменов. Такой вывод он сделал на основе доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

– То, что русские делают с анализами своих спортсменов, они могут сделать и с пробами других спортсменов, – приводит telesport.nl слова Ори.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

они же сказали, что баночки уже другие?

09:50

serg5555

А вообще кому не нравится может не приезжать. Именно такой должна быть позиция международных спортивных организаций. Мы устраиваем турнир, если какая то сборная не хочет приезжать- пусть не приезжает, её дело. А в случае призывов к байкотам будем сами их отстранять. Вот так нужно себя вести.

08:39

serg5555

Заговор растет. Все новые и новые шизофреники пополняют ряды заговора.

08:36

PallMall

Да у них там у всех крышняк срубило по полной.

06:15

spetrov

Точно также и вы можете сделать с допинг-пробами своих спортсменов. О каких русских в Челябинске вы говорите, если РУСАДА нет.

06:04

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