Тренер голландских конькобежцев опасается подмены допинг-проб в Челябинске

Тренер сборной Голландии Як Ори заявил, что опасается возможной подмены допинг-проб во время финала Кубка мира по конькобежному спорту, который должен пройти в Челябинске с 10 по 12 марта 2017 года. По словам наставника Свена Крамера, россияне способны производить незаконные манипуляции с анализами любых спортсменов. Такой вывод он сделал на основе доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

– То, что русские делают с анализами своих спортсменов, они могут сделать и с пробами других спортсменов, – приводит telesport.nl слова Ори.