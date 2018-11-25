Свингс победил на дистанции 5000 м в Томакомае, Захаров - четвертый

Бельгийский конькобежец Барт Свингс одержал победу на дистанции 5000 метров на этапе Кубка мира в японском Томакомае с результатом 6.34,857. Лучшим из россиян стал Руслан Захаров, показавший четвертое время – 6.37,641.

Томакомай (Япония)

Кубок мира

Мужчины

5 000 м

1. Барт Свингс (Бельгия) – 6.34,857

2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 6.36,860

3. Патрик Руст (Голландия) – 637,327

4. Руслан Захаров (Россия) – 6.37,641

5. Сергей Трофимов (Россия) – 6.38,254

6. Андреа Джованни (Италия) – 6.39,517

7. Александр Румянцев (Россия) – 6.39,570…

10. Данила Семериков (Россия) – 6.40,880