Свингс победил на дистанции 5000 м в Томакомае, Захаров - четвертый

Бельгийский конькобежец Барт Свингс одержал победу на дистанции 5000 метров на этапе Кубка мира в японском Томакомае с результатом 6.34,857. Лучшим из россиян стал Руслан Захаров, показавший четвертое время – 6.37,641.
Томакомай (Япония)
Кубок мира
Мужчины
5 000 м
1. Барт Свингс (Бельгия) – 6.34,857
2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 6.36,860
3. Патрик Руст (Голландия) – 637,327
4. Руслан Захаров (Россия) – 6.37,641
5. Сергей Трофимов (Россия) – 6.38,254
6. Андреа Джованни (Италия) – 6.39,517
7. Александр Румянцев (Россия) – 6.39,570…
10. Данила Семериков (Россия) – 6.40,880
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