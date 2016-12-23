00:08 | КОНЬКИ

Светлана Журова: "Не понимаю, почему у нас забрали финальный этап Кубка мира"

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова критично отозвалсь о решении отобрать у России право на проведение финального этапа Кубка мира.

 
Финал Кубка мира перенесен из Челябинска.Биатлон и коньки сдали, что дальше?

– Пока я не видела аргументации того, почему у нас забрали право на проведение финального этапа Кубка мира, ведь спортсмены всегда оставались довольны тем, как проходили крупные соревнований на территории России, – сказала Журова. – И болельщики всегда тепло принимали. Для городов, в которых проводился чемпионат, это становилось событием.

Хочется посмотреть, как себя в дальнейшем будут вести другие международные федерации: будут ли, например, отменены "Гран-при" по фигурному катанию. Иностранные участники состязаний говорят, что они не приедут в Россию. Но нашим спортсменам нельзя высказывать подобное, так как их сразу обвинят в том, что их заставили, на них оказали давление.

Обидно! Я очень переживаю за всех спортсменов, которые выходя на старт, ловят на себе косые взгляды с немым вопросом: "А "чистые" ли вы?".

Даже в докладе Макларена прозвучало, что у него нет вопросов к действующей системе антидопингового контроля. Тем более, когда она находится полностью под контролем ВАДА. А следовательно, какие могут быть вопросы к спортсменам, к соревнованиям, которые проводятся в России? Зрители тоже хотят видеть международные соревнования в своем городе. Это привлекает дополнительных болельщиков. Многие начинают тепло относиться к тому виду спорта, который раньше они не воспринимали. (Любовь КОНЯЕВА)

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