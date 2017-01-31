10:01 31 января | КОНЬКИ

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира в Южной Корее

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Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, сообщает "Р-Спорт". Турнир пройдет в южнокорейском Канныне с 9 по 12 февраля. На данный момент команда находится в Астане.

На олимпийском катке в Канныне выступят Руслан Мурашов, Алексей Есин, Артем Кузнецов, Денис Юсков, Сергей Грязцов, Сергей Трофимов, Данил Синицин, Данила Семериков, Анна Юракова, Ольга Граф, Наталья Воронина, Ольга Фаткулина, Надежда Асеева, Екатерина Лобышева и Екатерина Шихова. Запасной стала Елизавета Казелина.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20170131/1115657019.html

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Материалы REN-TV

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