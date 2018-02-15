СМИ: Тренер сборной Франции пытался организовать договорной забег на Играх в Сочи

Тренер сборной Франции по конькобежному спорту на Олимпиаде-2014 голландец Джиллер Анема пытался организовать договорной забег, утверждает Volkskrant. В четвертьфинале командного турнира французы проводили забег с голландцами. Перед стартом Анема обратился к тренеру голландцев Ари Купсу и попросил, чтобы его подопечные не бежали слишком быстро.

Дело в том, что один из конькобежцев сборной Франции страдал заболеванием щитовидки, и Анема переживал, что в случае провала его команде урежут финансирование. Он пообещал Купсу, что если кто-то из его атлетов упадет, то и француз Алексис Контен также упадет, чтобы не у голландцев осталось преимущество. Тем не менее, сборная Голландии отвергла предложение, поскольку оно "нарушает олимпийские и спортивные принципы".

Голландия в итоге стала чемпионом Сочи в командной гонке.