СКР подтвердил перенос Кубка мира из Челябинска

Финал Кубка мира по конькобежному спорту не пройдет в Челябинске в 2017 году. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов подтвердил, что союз согласился не проводить турнир в связи с рекомендациями МОК. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи в немецкий Кенигзее.

– Мы получили соответствующее уведомление от ISU о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК, – цитирует "Р-Спорт" Кравцова.