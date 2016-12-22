20:50 22 декабря | КОНЬКИ

СКР подтвердил перенос Кубка мира из Челябинска

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Финал Кубка мира по конькобежному спорту не пройдет в Челябинске в 2017 году. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов подтвердил, что союз согласился не проводить турнир в связи с рекомендациями МОК. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи в немецкий Кенигзее.

– Мы получили соответствующее уведомление от ISU о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК, – цитирует "Р-Спорт" Кравцова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20161222/1114134341.html

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