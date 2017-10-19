СКР опубликовал критерии отбора в сборную России на Олимпиаду

Союз конькобежцев России (СКР) опубликовал критерии отбора в сборную России на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Как отмечается в документе, при формировании команды будут учитываться следующие критерии:

– временной норматив, выполненный в период с 1 июля 2017 года до 13 января 2018 года на чемпионатах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), на этапах Кубка мира cезона-2017/18, на международных соревнованиях, открытых для всех членов ISU, и на чемпионате России (25-29 декабря);

– место спортсмена в текущей классификации после 4-го этапа Кубка мира (с 1-го по 10-е),

– место спортсмена на одном из этапов Кубка мира (с 1-го по 8-е),

– результат, показанный на одном из этапов Кубка мира, который соответствует 1-8-му местам в дивизионе А на соответствующей дистанции данного соревнования,

– завоевание квоты для России на масс-старт,

– место спортсмена на чемпионате Европы 2018 года (с 1-го по 3-е место),

– места, занятые на чемпионате России 2017 года,

– решение совета тренеров сборной команды России, для определения участников командных гонок преследования (из спортсменов, отобранных на индивидуальные дистанции).

Окончательный состав сборной России для участия в Играх утверждается исполнительным комитетом СКР по представлению главного тренера.

Согласно правилам, утвержденным Международным олимпийским комитетом (МОК) и ISU, в Олимпиаде может принять участие не более 20 конькобежцев из одной страны (по 10 женщин и мужчин).

Количество заявленных спортсменов не может превышать:

3 – на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 метров (женщины) и 5000 метров (мужчины);

2 – на дистанциях 5000 метров (женщины) и 10000 метров (мужчины) и в масс-старте;

4 – в командных гонках преследования, не более чем по одной команде у мужчин и женщин от одного национального олимпийского комитета (НОК). Общее количество команд – по 8 у мужчин и женщин.