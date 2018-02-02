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Скобрев радуется решению CAS как "обезьяна". Видео

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Призер Олимпийских игр конькобежец Иван Скобрев​ отметил, что не может нарадоваться решению CAS, который вчера полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена. Скобрев выложил видео с пляжа обезьян в Тайланде, на котором он имитирует поведение этого примата.

Отметим, что пляж Monkey Beach – это небольшой пляж, расположенный среди скал западной части острова Пхи Пхи Дон. Попасть на пляж можно только со стороны воды. Известен благодаря диким обезьянам.

 

Не могу нарадоваться решению CAS!!! 😂

Публикация от Ivan Skobrev (@skobrev) Фев 1, 2018 at 9:20 PST

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saber1

Зачем так то?

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