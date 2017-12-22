Скобрев будет отстаивать свои права в CAS после дисквалификации МОК

Двукратный призер Олимпиады 2010 года конькобежец Иван Скорбев, пожизненно отстраненный Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах, собирается отстаивать свои права в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Россиянин был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи и отстранен от участия во всех будущих Играх в любом качестве. Также аннулированы его результаты с Игр в Сочи – 7-е место на дистанции 5000 м, 18-е место на 1500 м и 6-е место в командной гонке.

– Я собираюсь отстаивать свои права в CAS. Надеюсь на поддержку Союза конькобежцев России, – приводит "Р-Спорт" слова Скобрева. – Я всегда соревновался "чистым", никогда не употреблял запрещенных веществ и не хочу, чтобы мое имя было запятнано только из-за показаний какого-то нездорового человека.

Надеюсь, что вся эта ситуация разрешится. Многие международные федерации уже выступили на стороне спортсменов, надеюсь, ISU тоже поступит взвешенно в этой ситуации. Я хочу поблагодарить президента СКР за слова поддержки. Будем бороться дальше, а что касается этого решения, после череды идентичных оно было ожидаемо.