Шихова взяла серебро на чемпионате Европы на дистанции 1500 метров

Российская конькобежка Екатерина Шихова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы на дистанции 1500 метров в Коломне. Она показала время 1 минута 56,57 секунды.

Первое место заняла голландка Лотте ван Бек, третьей финишировала ее соотечественница Маррит Ленстра.

Россиянка Юлия Скокова показала 11-й результат, Елизавета Казелина – 12-й.

Коломна (Россия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Женщины

1 500 м

1. ван Бек (Голландия) – 1.55,52

2. ШИХОВА (Россия) – 1.56,57

3. Ленстра (Голландия) – 1.56,58

4. Л. де Врис (Голландия) – 1.57,98

5. Хиршбихлер (Германия) – 1.58,18

6. Червонка (Польша) – 1.58,38

11. СКОКОВА (Россия) – 2.00,03

12. КАЗЕЛИНА (Россия) – 2.00,80