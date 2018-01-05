Шихова взяла серебро на чемпионате Европы на дистанции 1500 метров

Российская конькобежка Екатерина Шихова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы на дистанции 1500 метров в Коломне. Она показала время 1 минута 56,57 секунды.
Первое место заняла голландка Лотте ван Бек, третьей финишировала ее соотечественница Маррит Ленстра.
Россиянка Юлия Скокова показала 11-й результат, Елизавета Казелина – 12-й.
Коломна (Россия)
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Женщины
1 500 м
1. ван Бек (Голландия) – 1.55,52
2. ШИХОВА (Россия) – 1.56,57
3. Ленстра (Голландия) – 1.56,58
4. Л. де Врис (Голландия) – 1.57,98
5. Хиршбихлер (Германия) – 1.58,18
6. Червонка (Польша) – 1.58,38
11. СКОКОВА (Россия) – 2.00,03
12. КАЗЕЛИНА (Россия) – 2.00,80
Don
rusfed 2.0, а Наталья Воронина? У неё как раз больше сейчас шансов взять медаль чем у Шиховой!
22:56 5 января
rusfed 2.0
На Играх из наших девушек только у Шиховой есть хорошие шансы на медаль
19:38 5 января