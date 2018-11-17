Шихова стала третьей на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Обихиро

Американка Бриттани Боу стала первой на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Обихиро, с результатом 1.55,034. Россиянка Екатерина Шихова показала третий результат – 1.55,458.

Обихиро (Япония)

Кубок мира

Женщины

1 500 м

1. Бриттани Боу (США) – 1.55,034

2. Михо Такаги (Япония) – 1.55,127

3. Екатерина Шихова (Россия) – 1.55,458

4. Ирен Вюст (Голландия) – 1.55,757

5. Лотта ван Бек (Голландия) – 1.56,908

6. Антуанетта де Йонг (Голландия) – 1.57,016…

12. Евгения Лаленкова (Россия) – 1.58,636…

15. Наталья Воронина (Россия) – 1.59,438