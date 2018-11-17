Шихова стала третьей на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Обихиро

Американка Бриттани Боу стала первой на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Обихиро, с результатом 1.55,034. Россиянка Екатерина Шихова показала третий результат – 1.55,458.
Обихиро (Япония)
Кубок мира
Женщины
1 500 м
1. Бриттани Боу (США) – 1.55,034
2. Михо Такаги (Япония) – 1.55,127
3. Екатерина Шихова (Россия) – 1.55,458
4. Ирен Вюст (Голландия) – 1.55,757
5. Лотта ван Бек (Голландия) – 1.56,908
6. Антуанетта де Йонг (Голландия) – 1.57,016…
12. Евгения Лаленкова (Россия) – 1.58,636…
15. Наталья Воронина (Россия) – 1.59,438
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