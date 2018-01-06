Шихова - чемпионка Европы на дистанции 1000 метров

Россиянка Екатерина Шихова стала первой на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы на отдельных дистанциях, который проходит в Коломне. Она опередила на 0,1 секунды ставшую второй австрийку Ванессу Герцог.

Коломна (Россия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Женщины

1 000 м

1. ШИХОВА (Россия) – 1.15,34

2. Герцог (Австрия) – 1.15,44

3. Ленстра (Голландия) – 1.15,74

4. ван Бек (Голландия) – 1.15,74

5. Л. де Йонг (Голландия) – 1.16,34

6. ФАТКУЛИНА (Россия) – 1.16,64

7. КАЧАНОВА (Россия) – 1.16,85

Екатерина Шихова - о победе на чемпионате Европы: "Можно было бежать быстрее"