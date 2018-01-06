Шихова - чемпионка Европы на дистанции 1000 метров

Россиянка Екатерина Шихова стала первой на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы на отдельных дистанциях, который проходит в Коломне. Она опередила на 0,1 секунды ставшую второй австрийку Ванессу Герцог.
Коломна (Россия)
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Женщины
1 000 м
1. ШИХОВА (Россия) – 1.15,34
2. Герцог (Австрия) – 1.15,44
3. Ленстра (Голландия) – 1.15,74
4. ван Бек (Голландия) – 1.15,74
5. Л. де Йонг (Голландия) – 1.16,34
6. ФАТКУЛИНА (Россия) – 1.16,64
7. КАЧАНОВА (Россия) – 1.16,85
Екатерина Шихова - о победе на чемпионате Европы: "Можно было бежать быстрее"
streletc1783
С победой!
19:25 6 января
grad45
СПОРТСМЕНКА! УМНИЦА! КРАСАВИЦА!
18:46 6 января
shpasic
молодец, Катя!)) от голландок отрыв "космический"))
16:51 6 января
rusfed 2.0
Удивительно стабильный сезон у Шиховой
16:22 6 января