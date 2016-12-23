Сергей Орлов: "Надеюсь, чемпионат Европы 2018 года пройдет в Коломне"

Генеральный директор конькобежного центра "Коломна" Сергей Орлов выразил надежду на то, что чемпионат Европы 2018 года все-таки пройдет в его центре. Он подчеркнул, что какие-либо манипуляции с допинг-пробами на турнире исключены.

– Надежда, что сохраним турнир, есть, конечно, – цитирует "Р-Спорт" Орлова. – Надеемся, что за год до старта никто поспешных решений принимать не будет. Допинг-контроль сейчас осуществляют иностранные службы. Во время чемпионата мира был найден мельдоний у Павла Кулижникова, и одно это уже говорит о том, что все было по-честному. Ян Дайкема тогда вообще сказал, что это лучшие соревнования по конькобежному спорту, которые он видел в жизни. Ему сейчас принимать решение.

На территории нашего конькобежного центра никаких подмен допинг-проб, манипуляций быть не может. Есть специальное помещение с видеоконтролем на входе, все соответствует всем параметрам.