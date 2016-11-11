Семериков финишировал 14-м на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира

Россиянин Данила Семериков занял четырнадцатое место на дистанции 5000 м на стартовавшем в китайском городе Харбин Кубке мира. Первым пришел к финишу голландец Свен Крамер. Второе и третье места заняли его соотечественники Йоррит Бергсма и Эрик Ян Койман.

Харбин (Китай)

Кубок мира

Мужчины

Стайерский бег

5000 м

1. Крамер (Голландия) - 6.21,60

2. Бергсма (Голландия) - 6.22,38

3. Койман (Голландия) - 6.26,43

4. Б. Свингс (Бельгия) - 6.27,64

5. Майкл (Новая Зеландия) - 6.27,89

6. Д. де Врис (Голландия) - 6.28,34

14. СЕМЕРИКОВ (Россия) - 6.36,64