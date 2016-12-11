16:56 | КОНЬКИ

Сабликова выиграла дистанцию 5000 м в Херенвене, Юракова - пятая

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Чешка Мартина Сабликова выиграла забег на 5000 метров на этапе Кубка мира в Херенвене. Второй стала немка Клаудиа Пехштайн, третьей - представительница Голландии Меллиса Вейфье

Россиянка Анна Юракова заняла пятое место и осталась на второй позиции в общем зачете Кубка мира. Наталья Воронина финишировала восьмой.

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Женщины

5000 м

1. Сабликова (Чехия) - 6.57,64

2. Пехштайн (Германия) - 7.00,82

3. Вейфье (Голландия) - 7.02,51

4. Схаутен (Голландия) - 7.03,07

5. ЮРАКОВА (Россия) - 7.06,93

6. Краус (Германия) - 7.07,44...

8. ВОРОНИНА (Россия) - 7.09,03

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skating/ratings/2016-2017/201_0/

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