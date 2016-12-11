Сабликова выиграла дистанцию 5000 м в Херенвене, Юракова - пятая

Чешка Мартина Сабликова выиграла забег на 5000 метров на этапе Кубка мира в Херенвене. Второй стала немка Клаудиа Пехштайн, третьей - представительница Голландии Меллиса Вейфье.
Россиянка Анна Юракова заняла пятое место и осталась на второй позиции в общем зачете Кубка мира. Наталья Воронина финишировала восьмой.
Херенвен (Голландия)
Кубок мира
Женщины
5000 м
1. Сабликова (Чехия) - 6.57,64
2. Пехштайн (Германия) - 7.00,82
3. Вейфье (Голландия) - 7.02,51
4. Схаутен (Голландия) - 7.03,07
5. ЮРАКОВА (Россия) - 7.06,93
6. Краус (Германия) - 7.07,44...
8. ВОРОНИНА (Россия) - 7.09,03
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/ratings/2016-2017/201_0/