Руслан Захаров: "Медаль в масс-старте не отличается от "полуторки", не надо заявляться на него как на каторгу"

Российский конькобежец Руслан Захаров отметил, что не сразу смог адаптироваться к длинным дорожкам, перейдя из шорт-трека. В шорт-треке Захаров завоевывал золото Олимпиады-2014 в командной гонке. На завершившемся сегодня чемпионате Европы в Коломне спортсмен завоевал бронзу в масс-старте.

- Пробежали сегодня лишний круг, получается, это была самая длинная дистанция чемпионата Европы, - цитирует "Р-Спорт" Захарова. - Когда начинал в этом году бегать на длинной дорожке, Виктор Сивков летом сказал, что просто мы не знаем своих возможностей. И теперь я себе это повторяю. Первые два сбора вообще не понимал, где нахожусь и что делаю, всегда был в гиперконцентрации. Виктор Александрович тогда спросил, умею ли я кататься в группе на велосипеде. Я сказал, что справлюсь, и боялся пить воду, когда первый раз ехал два часа, потому что боялся снять руки с руля, боялся упасть.

Медаль в масс-старте ничем не отличается от медали на самой крутой конькобежной дистанции - на "полуторке". Когда люди будут это понимать, не будут заявляться на масс-старт как на каторгу. Трибуны сегодня очень поддерживали, и здесь арена такая, что шум такой, хороший, можно расслышать подсказки с бортика.