Руслан Мурашов: "Мне не повезло с жеребьевкой, но я был настроен выигрывать"

Россиянин Руслан Мурашов считает, что ему не повезло с жеребьевкой на дистанции 500 метров на чемпионате мира на коротких дистанциях, проходящем в Корее на олимпийском катке Пхенчхана-2018. Тем не менее, спортсмен был настроен на борьбу и финишировал третьим.

- Когда увидел жеребьевку, понял, как мне не повезло, но был настроен выигрывать, - цитирует "Р-Спорт" Мурашова. - Разогнался вроде неплохо, но ожидал большего, случился сбой на первом шаге. Я провел работу над ошибками, немного изменил положение, пока еще непривычно. Все это сказалось.

Я продолжаю жить по берлинскому времени после этапа Кубка мира. Мне мешает, когда постоянно меняется время, когда ты засыпаешь. Мне помогает, когда я не меняю время, каждый ищет, что ему удобнее. Акклиматизация у меня обычно наступает на седьмой день, поэтому я принял решение не менять свое время отхода ко сну. Сейчас все в порядке.