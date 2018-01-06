Румянцев завоевал серебро на чемпионате Европы на дистанции 5000 метров

Российский конькобежец Александр Румянцев взял серебряную медаль на чемпионате Европы на дистанции 5000 метров в Коломне. Он показал время 6 минут 18,13 секунды.
Победителем стал итальянец Никола Тумолеро, бронзу завоевал голландец Марсель Боскер.
Коломна (Россия)
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Мужчины
Стайерский бег
5 000 м
1. Тумолеро (Италия) – 6.16,85
2. РУМЯНЦЕВ (Россия) – 6.18,13
3. Боскер (Голландия) – 6.20,45
4. Блокхейзен (Голландия) – 6.21,97
5. СЕМЕРИКОВ (Россия) – 6.24,14
6. Джиотто (Италия) – 6.29,08
13. СИНИЦЫН (Россия) – 6.37,08
rusfed 2.0
Точка по Румянцеву еще не поставлена
20:18 6 января
iipetroff
Жаль, Румянцев не едет в Корею
20:14 6 января
rusfed 2.0
Жаль, Крамер не приехал
19:54 6 января