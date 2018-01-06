Румянцев завоевал серебро на чемпионате Европы на дистанции 5000 метров

Российский конькобежец Александр Румянцев взял серебряную медаль на чемпионате Европы на дистанции 5000 метров в Коломне. Он показал время 6 минут 18,13 секунды.

Победителем стал итальянец Никола Тумолеро, бронзу завоевал голландец Марсель Боскер.

Коломна (Россия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Мужчины

Стайерский бег

5 000 м

1. Тумолеро (Италия) – 6.16,85

2. РУМЯНЦЕВ (Россия) – 6.18,13

3. Боскер (Голландия) – 6.20,45

4. Блокхейзен (Голландия) – 6.21,97

5. СЕМЕРИКОВ (Россия) – 6.24,14

6. Джиотто (Италия) – 6.29,08

13. СИНИЦЫН (Россия) – 6.37,08