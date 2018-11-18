Румянцев - серебряный призер этапа Кубка мира в Обихиро на дистанции 5000 м

Россиянин Александр Румянцев стал вторым на дистанции 5000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в японском Обихиро, с результатом 6.17,677. Он уступил только голландцу Патрику Русту (6.13,079).
Обихиро (Япония)
Кубок мира
Мужчины
5 000 м
1. Патрик Руст (Голландия) – 6.13,079
2. Александр Румянцев (Россия) – 6.17,677
3. Марсель Боскер (Голландия) – 6.18,121
4. Патрик Беккерт (Германия) – 6.18,143
5. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 6.19,127
6. Сергей Трофимов (Россия) – 6.21,343
Загрузка...