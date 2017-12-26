Румянцев – победитель чемпионата России на дистанции 5000 метров

Александр Румянцев стал победителем на дистанции 5000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Коломне. Он преодолел дистанцию за 6 минут 18,18 секунды.
Второе место занял Данил Синицын, третьим финишировал Сергей Грязцов.
Напомним, что Румянцев был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах по итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая расследовала возможные манипуляции с допинг-пробами на Играх-2014 в Сочи.
Коломна
Чемпионат России на отдельных дистанциях
Мужчины
5 000 м
1. РУМЯНЦЕВ – 6.18,18
2. СИНИЦЫН – 6.29,88
3. ГРЯЗЦОВ – 6.33,00
4. КОНЫШЕВ – 6.36,39
5. СЕРЯЕВ – 6.36,92
6. БУКИН – 6.40,93