Румянцев – победитель чемпионата России на дистанции 5000 метров

Александр Румянцев стал победителем на дистанции 5000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Коломне. Он преодолел дистанцию за 6 минут 18,18 секунды.

Второе место занял Данил Синицын, третьим финишировал Сергей Грязцов.

Напомним, что Румянцев был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах по итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая расследовала возможные манипуляции с допинг-пробами на Играх-2014 в Сочи.

Коломна

Чемпионат России на отдельных дистанциях

Мужчины

5 000 м

1. РУМЯНЦЕВ – 6.18,18

2. СИНИЦЫН – 6.29,88

3. ГРЯЗЦОВ – 6.33,00

4. КОНЫШЕВ – 6.36,39

5. СЕРЯЕВ – 6.36,92

6. БУКИН – 6.40,93