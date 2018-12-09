Румянцев и Семериков – призеры этапа Кубка мира в Польше

Россияне Александр Румянцев и Данила Семериков завоевали серебро и бронзу на этапе Кубка мира в Польше. Победил голландец Марсель Боскер.

Томашув-Мазовецкий (Польша)

Кубок мира

Мужчины

10 000 м

1. Марсель Боскер (Голландия) - 13.26,275

2. Александр Румянцев (Россия) - 13.26,763

3. Данила Семериков (Россия) - 13ю28,712

4. Патрик Беккерт (Германия) - 13.29,629

5. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 13.35,361

6. Андреа Джованни (Италия) - 13.36,914

10. Сергей Трофимов (Россия) - 13.46,103

11. Руслан Захаров (Россия) - 13.48,306