Румянцев и Семериков – призеры этапа Кубка мира в Польше

Россияне Александр Румянцев и Данила Семериков завоевали серебро и бронзу на этапе Кубка мира в Польше. Победил голландец Марсель Боскер.
Томашув-Мазовецкий (Польша)
Кубок мира
Мужчины
10 000 м
1. Марсель Боскер (Голландия) - 13.26,275
2. Александр Румянцев (Россия) - 13.26,763
3. Данила Семериков (Россия) - 13ю28,712
4. Патрик Беккерт (Германия) - 13.29,629
5. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) - 13.35,361
6. Андреа Джованни (Италия) - 13.36,914
10. Сергей Трофимов (Россия) - 13.46,103
11. Руслан Захаров (Россия) - 13.48,306
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