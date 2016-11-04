17:53 | КОНЬКИ

Российские конькобежцы ездят в Китае на тренировки в защитных повязках

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Сборная России перед первым этапом Кубка мира в Харбине вынуждена добираться на место тренировок в защитных повязках. Причиной стал сильный смог, опустившийся на китайский город.

Член сборной России Алексей Есин опубликовал снимок сборной на своей странице в Instagram, добавив в комментариях, что индекс загрязненности воздуха в городе составляет 404.

 

На тренировку только так ☝

Фото опубликовано alexey_yesin (@alexey_yesin) Ноя 4 2016 в 1:51 PDT

- По словам местных жителей, в понедельник видимость была 10 метров, сейчас - 100 метров. На катке дымка. Судя по силе ветра, смог не уйдет до этапа Кубка мира, но пока информации о возможной отмене соревнований нет, - цитирует "Р-Спорт" главного тренера сборной Константина Полтавца.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/skating/20161104/1111777794.html

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