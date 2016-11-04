Российские конькобежцы ездят в Китае на тренировки в защитных повязках

Сборная России перед первым этапом Кубка мира в Харбине вынуждена добираться на место тренировок в защитных повязках. Причиной стал сильный смог, опустившийся на китайский город.

Член сборной России Алексей Есин опубликовал снимок сборной на своей странице в Instagram, добавив в комментариях, что индекс загрязненности воздуха в городе составляет 404.

На тренировку только так ☝ Фото опубликовано alexey_yesin (@alexey_yesin) Ноя 4 2016 в 1:51 PDT

- По словам местных жителей, в понедельник видимость была 10 метров, сейчас - 100 метров. На катке дымка. Судя по силе ветра, смог не уйдет до этапа Кубка мира, но пока информации о возможной отмене соревнований нет, - цитирует "Р-Спорт" главного тренера сборной Константина Полтавца.