Россиянки выиграли бронзовые медали в командной гонке на ЧМ

Сборная Голландии победила в женской командной гонке на чемпионате мира на отдельных дистанциях, проходящем в Корее на олимпийском катке Пхенчхана-2018. Второй стала Япония, а замкнула тройку призеров Россия.
Россиянки Екатерина Шихова, Наталья Воронина и Ольга Граф уступили 4,66 секунды победителям гонки.
Каннын (Корея)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Командная гонка
Женщины
1. Голландия - 2.55,85
2. Япония - 2.56,50
3. Россия - 3.00,51
4. Германия - 3.02,88
5. Корея - 3.02,95
6. США - 3.04,01
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/single/2016-2017/events/1916_165_1/