Россиянки выиграли бронзовые медали в командной гонке на ЧМ

Сборная Голландии победила в женской командной гонке на чемпионате мира на отдельных дистанциях, проходящем в Корее на олимпийском катке Пхенчхана-2018. Второй стала Япония, а замкнула тройку призеров Россия.

Россиянки Екатерина Шихова, Наталья Воронина и Ольга Граф уступили 4,66 секунды победителям гонки.

Каннын (Корея)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Командная гонка

Женщины

1. Голландия - 2.55,85

2. Япония - 2.56,50

3. Россия - 3.00,51

4. Германия - 3.02,88

5. Корея - 3.02,95

6. США - 3.04,01