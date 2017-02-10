13:33 | КОНЬКИ

Россиянки выиграли бронзовые медали в командной гонке на ЧМ

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Сборная Голландии победила в женской командной гонке на чемпионате мира на отдельных дистанциях, проходящем в Корее на олимпийском катке Пхенчхана-2018. Второй стала Япония, а замкнула тройку призеров Россия.

Россиянки Екатерина Шихова, Наталья Воронина и Ольга Граф уступили 4,66 секунды победителям гонки.

Каннын (Корея)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Командная гонка

Женщины

1. Голландия - 2.55,85

2. Япония - 2.56,50

3. Россия - 3.00,51

4. Германия - 3.02,88

5. Корея - 3.02,95

6. США - 3.04,01

 

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skating/single/2016-2017/events/1916_165_1/

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Материалы REN-TV

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