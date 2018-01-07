Россиянки - вторые в командной гонке на чемпионате Европы в Коломне

Женская сборная России заняла второе место в командной гонке на чемпионате Европы, который проходит в Коломне. За сборную выступали Ольга Граф, Екатерина Шихова, Наталья Воронина и Анна Юракова.
Победу одержала сборная Голландии.
Это десятая медаль российской сборной на домашнем первенстве континента, три из них - золотые.
Коломна
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Женщины
Командная гонка
1. Голландия (Ленстра, ван Бек, Вейфье, Л. де Врис) - 2.59,34
2. РОССИЯ (ГРАФ, ШИХОВА, ВОРОНИНА, ЮРАКОВА) - 3.01,88
3. Германия (Дуфтер, Хиршбихлер, Ухриг) - 3.05,03