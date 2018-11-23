Россиянки - третьи в командной гонке на этапе в Томакомае

Женская сборная России заняла третье место в командной гонке на этапе Кубка мира в Томакомае. Победу одержала Япония, второй стала Канада.
Томакомай (Япония)
Кубок мира
Женщины
Командная гонка
1. Япония (Михо Такаги, Нана Такаги, Айано Сато, Нене Сакаи) - 3.02,370
2. Канада (Ивана Блонден, Изабелла Вайдеманн, Кери Моррисон) - 3.05,950
3. Россия (Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова) - 3.06,690
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/worldcup/2018-2019/events/2320_165_1/
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