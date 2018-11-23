Россиянки - третьи в командной гонке на этапе в Томакомае

Женская сборная России заняла третье место в командной гонке на этапе Кубка мира в Томакомае. Победу одержала Япония, второй стала Канада.

Томакомай (Япония)

Кубок мира

Женщины

Командная гонка

1. Япония (Михо Такаги, Нана Такаги, Айано Сато, Нене Сакаи) - 3.02,370

2. Канада (Ивана Блонден, Изабелла Вайдеманн, Кери Моррисон) - 3.05,950

3. Россия (Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова) - 3.06,690