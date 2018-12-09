Россиянки стали вторыми в командном спринте на этапе Кубка мира в Польше

Женская сборная России стала второй в командном спринте на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Польше. Россиянки в составе Екатерины Шиховой, Ольги Фаткулиной, Ангелины Голиковой и Ирины Кузнецовой уступили только японкам.

Томашув-Мазовецкий (Польша)

Кубок мира

Женщины

Командный спринт

1. Япония (Михо Такаги, Айано Сато, Конами Сога, Куруми Инагава) – 1.27,820

2. Россия (Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Ирина Кузнецова) – 1.28,180

3. Голландия (Ирен Вюст, Летиция де Йонг, Фемке Белинг) – 1.28,530