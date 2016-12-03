17:20 | КОНЬКИ

Россиянки стали третьими в командной гонке в Астане

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Женская команда России в составе Натальи Ворониной, Елизаветы Казелиной и Ольги Граф завоевала бронзу в командной гонке на этапе Кубка мира в Астане. Первыми стали японки, вторыми - представительницы Голландии.

В этом виде программы Россия в общем зачете Кубка мира занимает третью строчку.

Астана (Казахстан)

Кубок мира

Женщины

Командная гонка

1. Япония - 2.57,75

2. Голландия - 3.02,53

3. РОССИЯ - 3.02,78

4. Польша - 3.03,58

5. Германия - 3.03,89

6. Корея - 3.04,62

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skating/ratings/2016-2017/278_0/

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