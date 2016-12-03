Россиянки стали третьими в командной гонке в Астане

Женская команда России в составе Натальи Ворониной, Елизаветы Казелиной и Ольги Граф завоевала бронзу в командной гонке на этапе Кубка мира в Астане. Первыми стали японки, вторыми - представительницы Голландии.
В этом виде программы Россия в общем зачете Кубка мира занимает третью строчку.
Астана (Казахстан)
Кубок мира
Женщины
Командная гонка
1. Япония - 2.57,75
2. Голландия - 3.02,53
3. РОССИЯ - 3.02,78
4. Польша - 3.03,58
5. Германия - 3.03,89
6. Корея - 3.04,62
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/ratings/2016-2017/278_0/