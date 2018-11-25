Россияне выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Томакомае

Мужская сборная России одержала победу в командном спринте на этапе Кубка мира в японском Томакомае с результатом 1.23,540. За российскую команду выступали Алексей Есин, Артем Кузнецов, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков.

Томакомай (Япония)

Кубок мира

Мужчины

Командный спринт

1. Россия (Алексей Есин, Артем Кузнецов, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков) – 1.23,540

2. Голландия (Хейн Оттерспер, Кьелд Нейс, Кай Фербей, Дайдай Нтаб) – 1.23,640

3. Канада (Лоран Дюбрей, Кристофер Фьола, Антони Желина-Болье, Дэвид ла Ре) – 1.24,320