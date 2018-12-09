Россияне стали третьими в командном спринте на этапе Кубка мира в Польше

Мужская сборная России стала третьей в командном спринте на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Польше. Россияне в составе Алексея Есина, Руслана Мурашова, Руслана Захарова и Виктора Муштакова уступили только голландцам и норвежцам.
Томашув-Мазовецкий (Польша)
Кубок мира
Мужчины
Командный спринт
1. Норвегия (Ховард Лоренцен, Йохан Йерген Севес, Кристоффер Рукке, Бьерн Магнуссен) – 1.21,270
2. Голландия (Михел Мулдер, Кай Фербей, Гейс Эсдерс, Дайдай Нтаб) – 1.21,430
3. Россия (Алексей Есин, Руслан Мурашов, Руслан Захаров, Виктор Муштаков) – 1.21,740
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