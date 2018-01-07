Россияне - серебряные призеры командной гонки чемпионата Европы в Коломне

Мужская сборная России заняла второе место в командной гонке на чемпионате Европы. Команду представляли Данила Семериков, Сергей Грязцов, Александр Румянцев и Даниил Синицын.
Победу одержала сборная Голландии. Отметим, что у женщин первые два места в гонке заняли также голландки и россиянки.
Это одиннадцатая медаль россиян на домашнем чемпионате Европы, из них три золотые, шесть серебряных и две бронзовые.
Коломна (Россия)
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Мужчины
Командная гонка
1. Голландия (Блокхейзен, Боскер, Схутен, Крол) - 3.42,79
2. РОССИЯ (СЕМЕРИКОВ, ГРЯЗЦОВ, РУМЯНЦЕВ, СИНИЦЫН) - 3.44,59
3. Польша (Шимански, Вильгат, Брудка) - 3.52,60
4. Норвегия (ван дер Хорст, Крейер, Хаугли, Энгебротен) - 3.53,02