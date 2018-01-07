Россияне - серебряные призеры командной гонки чемпионата Европы в Коломне

Мужская сборная России заняла второе место в командной гонке на чемпионате Европы. Команду представляли Данила Семериков, Сергей Грязцов, Александр Румянцев и Даниил Синицын.

Победу одержала сборная Голландии. Отметим, что у женщин первые два места в гонке заняли также голландки и россиянки.

Это одиннадцатая медаль россиян на домашнем чемпионате Европы, из них три золотые, шесть серебряных и две бронзовые.

Коломна (Россия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Мужчины

Командная гонка

1. Голландия (Блокхейзен, Боскер, Схутен, Крол) - 3.42,79

2. РОССИЯ (СЕМЕРИКОВ, ГРЯЗЦОВ, РУМЯНЦЕВ, СИНИЦЫН) - 3.44,59

3. Польша (Шимански, Вильгат, Брудка) - 3.52,60

4. Норвегия (ван дер Хорст, Крейер, Хаугли, Энгебротен) - 3.53,02