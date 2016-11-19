Россияне показали седьмой результат в командной гонке в Нагано

Сборная России по конькобежному спорту финишировала седьмой в командной гонке на втором этапе Кубка мира в Нагано. Команда выступала в составе Сергея Трофимова, Сергея Грязцова, Данилы Семерикова и Дениса Юскова.

Выиграли гонку голландцы, вторыми стали корейцы, третий результат показала команда Новой Зеландии.

Нагано (Япония)

Кубок мира

Мужчины

Командная гонка

1. Голландия (Крамер, Бергсма, Д. де Врис, Руст) - 3.42,65

2. Корея (Чу Хюн Чун, Ким Мин Сок, Ли Сын Хун) - 3,44,38

3. Новая Зеландия (Кей, К. Доббин, Майкл) - 3,45,03

7. РОССИЯ (ТРОФИМОВ, ГРЯЗЦОВ, СЕМЕРИКОВ, ЮСКОВ) - 3.46,00