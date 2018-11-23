Россияне - четвертые в командной гонке на этапе в Томакомае

Мужская сборная России заняла четвертое место в командной гонке на этапе Кубка мира в Томакомае.
Томакомай (Япония)
Кубок мира
Мужчины
Командная гонка
1. Голландия (Дауэ де Врис, Патрик Руст, Марсель Боскер, Крис Хейзинга) - 3.5,870
2. Норвегия (Ховард Бокко, Сверре Лунде Педерсен, Синдре Хенриксен) - 3.47,150
3. Япония (Риосуке Цутия, Сейтаро Итинохе , Шейн Уильямсон, Масахито Обаяси) - 3.47,170
4. Россия (Александр Румянцев, Данила Семериков, Сергей Трофимов, Руслан Захаров) - 3.47,520
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