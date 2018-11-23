Россияне - четвертые в командной гонке на этапе в Томакомае

Мужская сборная России заняла четвертое место в командной гонке на этапе Кубка мира в Томакомае.

Томакомай (Япония)

Кубок мира

Мужчины

Командная гонка

1. Голландия (Дауэ де Врис, Патрик Руст, Марсель Боскер, Крис Хейзинга) - 3.5,870

2. Норвегия (Ховард Бокко, Сверре Лунде Педерсен, Синдре Хенриксен) - 3.47,150

3. Япония (Риосуке Цутия, Сейтаро Итинохе , Шейн Уильямсон, Масахито Обаяси) - 3.47,170

4. Россия (Александр Румянцев, Данила Семериков, Сергей Трофимов, Руслан Захаров) - 3.47,520