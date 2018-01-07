Россияне - чемпионы Европы в командном спринте!

Мужская сборная России завоевала золото чемпионата Европы в Коломне в командном спринте. Команду представляли Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Денис Юсков и Алексей Есин.
Это пятая золотая медаль россиян на домашнем чемпионате Европы. Ранее победы одержали Денис Юсков (1500 м), Екатерина Шихова (1000 м), Павел Кулижников (1000 м) и женская сборная России в командном спринте. Также на счету россиян шесть серебряных и две бронзовые награды.
На данный момент россияне занимали призовые места во всех 12 гонках первенства Европы, впереди остались мужской и женский масс-старт.
Коломна
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях
Мужчины
Командный спринт
1. РОССИЯ (МУРАШОВ, КУЛИЖНИКОВ, ЮСКОВ, ЕСИН) - 1.19,38
2. Голландия (М. Мулдер, Оттерспер, Фервей, Р. Мулдер) - 1.19,76
3. Финляндия (Лево, Пекка Коскела, Поутала, Суомалайнен) - 1.21,19
Не брат
NOVZODUM NAMREBUG---- Если количество восклицательных знаков довести до пяти или тем более до десяти, и еще перемешать написанное нажатой клавишей CL, то бред в качестве аргументов смотрится гораздо убедительней. Все претензии к Кулижникову и приема им мельдония прошу высылать в Международный союз конькобежцев (ИСУ) и ВАДА. Судя по тому, что он не был дисквалифицирован, у них к нему вопросов нет. Кто и что говорил по этому поводу - беллетристика, отложившаяся в вашем воспаленном мозгу.
21:39 7 января
Не брат
NOVZODUM NAMREBUG------ Мой юный (или не очень) друг. Обычно я не вступаю в прения с ботами или юродивыми (двое теперь вас здесь), но сегодня праздник, нахлынуло благодушие. Визжите здесь один вы, это во первых, во вторых - "вспоминать", как вы изволили выразиться, еще нечего. Вопрос о том, едет ли Павел (лысый, судя по всему это он) в Корею или нет, еще не решен абсолютно. И еще к вам вопрос - как дела? Что нового? Приступы только вечерами или постоянно? Что принимаете?
20:09 7 января
NOVZODUM NAMREBUG
А то, что лысого не пустят в "пеньпнёмчихон" НИКТО из визжащих коломенских ура--поцтреотов не хочет вспомнить????
19:41 7 января
Джон....Сильвер
А сколько олимпийских гонок всего?
18:27 7 января
streletc1783
Молодцы!Ожидаемо.В коньках и лыжах у нас всё в порядке,жаль если не допустят.Да и в остальных зимних тоже.Вполне могли бы дёрнуть всех как в Сочи!
18:19 7 января
Не брат
Еще радует, что все Родченковские откровения прошли мимо нашей сборной по конькобежному спорту. Коньки - один из немногих темповых-циклических видов спорта, в огороде которого нет допинговых камней (разве что щеки Фаткулиной)). Значит ли это, что Кравцов (президент СКР) послал всех фельдшеров Мутко подальше от команды?
18:18 7 января
rusfed 2.0
Все дистанции медальными получились - коньки выходят из кризиса
17:59 7 января
rusfed 2.0
Дрим тим
17:58 7 января