Россияне - чемпионы Европы в командном спринте!

Мужская сборная России завоевала золото чемпионата Европы в Коломне в командном спринте. Команду представляли Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Денис Юсков и Алексей Есин.

Это пятая золотая медаль россиян на домашнем чемпионате Европы. Ранее победы одержали Денис Юсков (1500 м), Екатерина Шихова (1000 м), Павел Кулижников (1000 м) и женская сборная России в командном спринте. Также на счету россиян шесть серебряных и две бронзовые награды.

На данный момент россияне занимали призовые места во всех 12 гонках первенства Европы, впереди остались мужской и женский масс-старт.

Коломна

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Мужчины

Командный спринт

1. РОССИЯ (МУРАШОВ, КУЛИЖНИКОВ, ЮСКОВ, ЕСИН) - 1.19,38

2. Голландия (М. Мулдер, Оттерспер, Фервей, Р. Мулдер) - 1.19,76

3. Финляндия (Лево, Пекка Коскела, Поутала, Суомалайнен) - 1.21,19