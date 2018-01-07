Россия - вторая в медальном зачете на чемпионате Европы в Коломне

Сборная Голландии заняла первое место в неофициальном медальном зачете на чемпионате Европы, который сегодня завершился в Коломне. На счету голландцев 6 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

Всего на одно золото отстала от голландцев сборная России. На ее счету 5 наград высшей пробы, а также 6 серебряных и 3 бронзовых. Победы одержали Денис Юсков (1500 м), Екатерина Шихова (1000 м), Павел Кулижников (1000 м), а также мужская и женская сборная России в командных спринтах. Серебряные медали взяли Ангелина Голикова (500 м), Екатерина Шихова (1500 м), Денис Юсков (1000 м), Александр Румянцев (5000 м), а также мужская и женская сборные России в командных гонках. Бронза на счету Павла Кулижникова (500 м), Натальи Ворониной (3000 м) и Руслана Захарова (масс-старт), который до этого сезона выступал в шорт-треке и даже стал олимпийским чемпионом-2014 в командной гонке.

Всего россияне завоевывали медали в 13 гонках из 14. Без медалей для России завершился только женский масс-старт.

Коломна

Чемпионат Европы

Медальный зачет

1. Голландия - 6 золотых - 4 серебряных - 4 бронзовых (14 всего)

2. РОССИЯ - 5-6-3 (14)

3. Италия - 2- 2-0 (4)

4. Австрия - 1-1-1 (3)

5. Финляндия - 0-1-1 (2)

6. Германия - 0-0-2 (2)

7. Чехия - 0-0-1 (1)

Польша - 0-0-1 (1)

Норвегия - 0-0-1 (1)