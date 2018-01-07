Россия - вторая в медальном зачете на чемпионате Европы в Коломне

Сборная Голландии заняла первое место в неофициальном медальном зачете на чемпионате Европы, который сегодня завершился в Коломне. На счету голландцев 6 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.
Всего на одно золото отстала от голландцев сборная России. На ее счету 5 наград высшей пробы, а также 6 серебряных и 3 бронзовых. Победы одержали Денис Юсков (1500 м), Екатерина Шихова (1000 м), Павел Кулижников (1000 м), а также мужская и женская сборная России в командных спринтах. Серебряные медали взяли Ангелина Голикова (500 м), Екатерина Шихова (1500 м), Денис Юсков (1000 м), Александр Румянцев (5000 м), а также мужская и женская сборные России в командных гонках. Бронза на счету Павла Кулижникова (500 м), Натальи Ворониной (3000 м) и Руслана Захарова (масс-старт), который до этого сезона выступал в шорт-треке и даже стал олимпийским чемпионом-2014 в командной гонке.
Всего россияне завоевывали медали в 13 гонках из 14. Без медалей для России завершился только женский масс-старт.
Коломна
Чемпионат Европы
Медальный зачет
1. Голландия - 6 золотых - 4 серебряных - 4 бронзовых (14 всего)
2. РОССИЯ - 5-6-3 (14)
3. Италия - 2- 2-0 (4)
4. Австрия - 1-1-1 (3)
5. Финляндия - 0-1-1 (2)
6. Германия - 0-0-2 (2)
7. Чехия - 0-0-1 (1)
Польша - 0-0-1 (1)
Норвегия - 0-0-1 (1)
За Россию без допинга!
Будем объективны: результаты России временные, до результатов допинг-контроля. Потому что вопросы, естественно, есть и немалые.
21:08 7 января
Bossonn
Молодцы!!!
20:31 7 января
пал
Выступили блестяще!!!!!!!!!!!!!!
19:48 7 января