Россия получила максимальную квоту на ЧМ в многоборье

Сборная России завоевала максимум квот для участия в чемпионатах мира в классическом и спринтерском многоборье, сообщает "Р-Спорт". Этап Кубка мира в Эрфурте был квалификационным для определения количества квот на чемпионаты мира. В классическом многоборье в зачет шла сумма баллов на дистанциях 1500 и 3000 метров у женщин и 1500 и 5000 метров у мужчин, в спринтерском - на 500 и 1000 метров.

Российская команда по итогам выступления в Эрфурте сможет заявить на чемпионаты мира по спринту и классическому многоборью в этом сезоне по три человека в соревнованиях женщин и мужчин.

Чемпионат мира по спринту пройдет 3-4 марта в китайском Чанчуне, в классическом многоборье - 9-10 марта в Амстердаме.