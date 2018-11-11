Просвирнова – серебряный призер Кубка мира по шорт-треку

Конькобежка Софья Просвирнова завоевала серебряную медаль на дистанции 1000 метров в ходе этапа Кубка мира по шорт-треку в Солт-Лейк-Сити.
Первое место заняла голландская спортсменка Сюзанне Схюлтинг (1.28,436). Китаянка Фань Кэсинь (1.28,769) расположилась на третьей позиции.
На первом этапе в канадском Калгари Просвирнова на дистанции 1000 метров также стала второй.
Софья Просвирнова 🇷🇺 завоевала серебряную медаль 🥈 на дистанции 1000м в ходе этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити🎉🎉🎉 pic.twitter.com/NgbfBJ1B7p– RussianSkatingUnion (@RussianSkating) 11 ноября 2018 г.
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