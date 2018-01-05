Президент СКР: "Благодарю ISU за проведение чемпионата Европы в Коломне в непростое время"

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рад возможности провести чемпионат Европы в Коломне. Кравцов также добавил, что это соревнование очень важно для России.

– Я бы хотел поблагодарить Международный союз конькобежцев и лично президента Яна Дайкему за возможность провести этот чемпионат Европы в Коломне, – цитирует "Р-Спорт" Кравцова. – Сейчас это особенно важно для нас: за месяц до Олимпийских игр и в непростой ситуации, которая сложилась для российского спорта.

Напомним что чемпионат Европы в Коломне пройдет с 5 по 7 января.