Павел Кулижников: "Выигрываю - 100 сообщений, занимаю второе место - пять"

Пятикратный чемпион мира Павел Кулижников в интервью "СЭ" подчеркнул, что стать вторым или третьим совсем не страшно. По словам Кулижникова, количество сообщений с поздравлениями после стартов, которые он получает, сильно зависит от того, какое место он занял.

– Где вы находите мотивацию, выходя на внутренние старты? Мне кажется, по-настоящему завестись, когда на трибунах 50 человек, очень сложно.

– Вот, кстати, со зрителями сейчас даже лучше. Раньше вообще никого не было! А теперь смотришь – там кучка, тут еще одна. Все знакомые, но все равно куда приятнее. Что касается мотивации, то внутренние и международные соревнования несопоставимы. Там только видишь иностранцев – сразу заводишься. Видно, что и они "зубы точат". А здесь просто выходишь и бежишь. Есть некая структура. Вот тренировка – это самая первая ступень. Внутренние старты чуть выше. Этапы Кубка мира – намного выше. А Олимпийские игры – самый пик. Там уже чистая психология.

– Адреналин влияет на технику?

– Ощущения бега на всех ступеньках заметно отличаются. Некоторых адреналин зажимает и они вообще не могут бежать. Меня наоборот заводит. А стать вторым или третьим совсем не страшно. Я говорю сам себе: "Ну, проиграю. Но кто мне хоть что-то может сказать? Ведь я сделал, все что мог".

Вот на первом своем чемпионате мира я стал вторым на 1000 м. Выжал из себя все. Еле отошел потом от дистанции! Все, у меня серебряная медаль. А люди вокруг: "А, ты второй". И почти не радуются. Да простой пример. Выигрываю – у меня 100 сообщений. Стал вторым – пять. После такого сидишь и думаешь: "Вот ё-моё". (Владимир ИВАНОВ)