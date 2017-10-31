Павел Кулижников: "Тренеры еще в начале советовали пропустить сезон"

Пятикратный чемпион мира и один из главных претендентов на золото Олимпиады в Пхенчхане Павел Кулижников​ в интервью "СЭ" заявил о том, что желание взять паузу у него возникло на третьем или четвертом этапе Кубка мира. По словам Конькобежца, тренеры говорили ему об этом еще в начале сезона.

Напомним, что Кулижников входил в число российских спортсменов, отстраненных ВАДА от соревнований за употребление мельдония. Впоследствии он был оправдан.

– Как вы пришли к решению взять паузу в соревнованиях?

– На третьем или четвертом этапе Кубка мира я понимал, что исчерпался. Начал намекать об этом тренерам.

– Как они отреагировали?

– Да они мне еще в начале сезона советовали вообще не выходить на старт, отдохнуть один сезон. Я же думал, что на эмоциях отбегаю, все будет нормально. Оказалось, что правы были они.

– Вы уже в декабре знали, что пропустите весь оставшийся сезон?

– Мне посоветовали не торопиться с этим решением. Все-таки я шел первым в общем зачете Кубка мира на 500 м и вторым на 1000 м. А за это платят неплохие деньги. Поэтому мне перед каждым этапом говорили: "Подумай". А мне совершенно не хотелось выходить на лед. (Владимир ИВАНОВ)

Полная версия интервью Павла Кулижникова